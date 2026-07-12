दिल्ली में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो सगे भाई, परिवार में मचा कोहराम

दिल्ली में डूबने से दो भाइयों की मौत (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Delhi News: राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश के बाद जलभराव की वजह से एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के मुखमेलपुर गांव में रविवार रात को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बारिश के पानी से लबालब भरे गड्ढे में दो मासूम बच्चे गिर गए। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब 5 बजकर 55 मिनट पर मुखमेलपुर इलाके में बच्चों के पानी में डूबने की सूचना मिली थी। बताया गया कि दोनों बच्चे बाहरी उत्तरी दिल्ली के मुखमेलपुर में स्थित एक कृषि क्षेत्र में खेल रहे थे, जहां बारिश के पानी से एक गहरा गड्ढा भरा हुआ था। खेलते-खेलते दोनों बच्चे अचानक उस गड्ढे में गिर गए और लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दमकल विभाग की रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर रवाना कर खोजबीन अभियान शुरू किया गया।
फायर ऑफिसर विजेंद्र सिंह ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती सूचना मुखमेलपुर नहर में बच्चों के डूबने की मिली थी, लेकिन जब तक दमकल की टीमें मौके पर पहुंचतीं, उससे पहले ही सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) की एम्बुलेंस बच्चों को निकालकर अस्पताल ले जा चुकी थी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चे नहर में नहीं, बल्कि खेतों के बीच बने एक गहरे गड्ढे में गिरे थे।
हादसे का शिकार हुए मासूम बच्चों की पहचान हो गई है। इनमें से एक 8 वर्षीय आयुष है और दूसरा 9 वर्षीय नीतीश है। उनके पिता का नाम कन्हैया है। ये दोनों बच्चे जिंदपुर इलाके के उत्तराखंड एन्क्लेव के रहने वाले थे। इस घटना के बाद से दोनों मासूमों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इससे पहले दिल्ली के समयपुर बादली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संजय कॉलोनी में 7 वर्षीय मासूम रेहान की मौत बारिश के पानी से लबालब भरे एक खाली प्लॉट के गहरे गड्ढे में गिर गया। पानी गहरा होने के कारण बच्चा उसमें डूब गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इससे पहले दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 9 जुलाई को ऐसी ही एक दर्दनाक घटना घटी। यहां संजय कॉलोनी में रहने वाला 7 वर्षीय मासूम रेहान बारिश के पानी से लबालब भरे एक खाली प्लॉट के गड्ढे में गिर गया। पानी गहरा होने के कारण बच्चा उसमें डूब गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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