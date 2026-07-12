दिल्ली में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो सगे भाई, परिवार में मचा कोहराम

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब 5 बजकर 55 मिनट पर मुखमेलपुर इलाके में बच्चों के पानी में डूबने की सूचना मिली थी। बताया गया कि दोनों बच्चे बाहरी उत्तरी दिल्ली के मुखमेलपुर में स्थित एक कृषि क्षेत्र में खेल रहे थे, जहां बारिश के पानी से एक गहरा गड्ढा भरा हुआ था। खेलते-खेलते दोनों बच्चे अचानक उस गड्ढे में गिर गए और लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दमकल विभाग की रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर रवाना कर खोजबीन अभियान शुरू किया गया।