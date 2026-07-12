5 करोड़ की मांग रहे थे फिरौती, दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई

Lawrence Bishnoi Gang Latest Update: दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विदेश में बैठे गैंग हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि पहले पीड़ित से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई और बाद में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। आरोपियों ने पीड़ित के घर की रेकी कर उसकी तस्वीरें और वीडियो भेजकर डर का माहौल बनाने की भी कोशिश की है।