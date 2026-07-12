दिल्ली हिट एंड रन: राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार ने ली युवक की जान, आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

इधर, घटना की सूचना मिलते ही राजौरी गार्डन थाना पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि गाड़ी के नंबर और ड्राइवर की पहचान की जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे होगा।