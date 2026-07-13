दिल्ली में सड़क किनारे खून से लथपथ मिली महिला, डिलीवरी बॉय ने पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान मौत, CCTV खंगाल रही पुलिस

नीरज ने बिना देर किए सड़क पर एक ऑटो रुकवाया और घायल महिला को लेकर एलबीएस अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन महिला को गंभीर चोटें लगी थीं। काफी कोशिश के बावजूद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नीरज के अनुसार, मौके पर पहले से मौजूद कुछ बाइक सवार युवकों ने बताया कि उन्होंने एक बाइक सवार को महिला को सड़क किनारे फेंकते देखा था। महिला दर्द की वजह से कराह रही थी और युवक उसके लिए पानी लेने गए थे। चश्मदीदों के इस बयान से पुलिस को इस मामले में एक दिशा मिली है।