दिल्ली: न कोई पुरानी दुश्मनी, न कोई रंजिश, सिर्फ कीचड़ उछालने से रोका तो 5 नाबालिगों ने शख्स को चाकुओं से गोदकर मार डाला

Mud Splash Dispute Murder: दिल्ली में एक छोटे से विवाद के चलते एक 34 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार न कोई पुरानी दुश्मनी थी और न ही कोई रंजिश, यह मामला सिर्फ कीचड़ उछालने के विरोध करने से शुरू हुआ था। युवक ने सिर्फ नाबालिगों को कीचड़ उछालने से मना किया था लेकिन वह करना युवक को भारी पड़ गया। पांचों नाबालिगों ने पहले उससे झगड़ा शुरू किया और इसी दौरान उस पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है।