हरित और स्वच्छ दिल्ली के लिए DDA की पहल, ‘यमुना डायलॉग्स’ की पहली स्टेकहोल्डर वर्कशॉप आयोजित

डीडीए की परिकल्पना 'यमुना डायलॉग्स' एक सहयोगात्मक मंच के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, संस्थानों तथा विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर यमुना के संरक्षण और पुनरुद्धार पर विचार-विमर्श करना है। इस पहल के तहत नदी पुनरुद्धार और रिवरफ्रंट विकास से जुड़ी वैश्विक एवं भारतीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा, फ्लडप्लेन प्रबंधन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों पर चर्चा होगी, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे के लिए अभिनव वित्तपोषण के विकल्प तलाशे जाएंगे और चल रहे प्रयासों को जलवायु लचीलापन तथा शहरी स्थिरता के फ्रेमवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा।