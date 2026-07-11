PFI नेता की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में ट्रायल का दिया आदेश

इससे पहले 5 जून को विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने पीएफआई और उसके 20 पदाधिकारियों, जिनमें संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबूबकर और तत्कालीन अध्यक्ष ओमा सलाम शामिल हैं, के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आपराधिक साजिश रचने, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाने, आतंकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और युवाओं की आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी, सहायक लोक अभियोजक जतिन खत्री और अमित रोहिल्ला ने पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. बालन, ए. नौफल और सैपन दस्तगीर ने अदालत में पैरवी की।