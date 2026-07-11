दिल्ली में जैकलीन नामुलोंडो का ड्रग खेल बेनकाब, 70 लाख की एम्फेटामाइन के साथ गिरफ्तार

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि जैकलीन दिल्ली में कॉलेज छात्रों और युवाओं को एम्फेटामाइन सप्लाई करती थी। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह ग्राहकों से किस तरह संपर्क करती थी और ड्रग की डिलीवरी कैसे की जाती थी। उसके मोबाइल फोन और संपर्कों की जांच भी की जा रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैकलीन को एम्फेटामाइन की खेप कहां से मिलती थी। जांच टीम उसके वित्तीय लेनदेन, फोन में मौजूद नंबरों और अन्य ड्रग सप्लायरों से संभावित संपर्क की पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार फिलहाल महिला का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है।