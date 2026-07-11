दिल्ली में बोरवेल यूजर्स के लिए नया नियम, हर कनेक्शन पर लगेगा वाटर मीटर, इस्तेमाल के हिसाब से बनेगा बिल

नई बोरवेल पॉलिसी में सरकार उन लोगों को भी राहत देने की तैयारी में है, जिन्होंने बिना अनुमति बोरवेल लगवाए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि उन अवैध बोरवेल को भी नियमित किया जाए। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में ऐसे बोरवेलों की संख्या काफी ज्यादा है। पिछले साल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया गया था कि 15,962 अवैध बोरवेल सील किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। ज्यादातर बोरवेल घरों के अंदर होते हैं और इस वजह से उनकी पहचान करना आसान नहीं होता। इसलिए अब सरकार घर-घर जाकर सर्वे कराने का प्लान कर रही है, ताकि पानी के कनेक्शन के साथ-साथ बोरवेल की जानकारी भी इकट्ठा की जा सके।