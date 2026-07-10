IVP BJP Merger: दिल्ली नगर निगम (MCD) की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी (AAP) से अलग होकर बनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) के 16 पार्षद आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस विलय के बाद MCD में बीजेपी की ताकत और बढ़ जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली बीजेपी कार्यालय में IVP का औपचारिक विलय होगा। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती है।