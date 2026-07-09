दिल्ली की बदहाली पर बरसे केजरीवाल: बोले-‘हर तरफ बाढ़ और कचरे के ढेर, BJP ने 1 साल में शहर को कर दिया बर्बाद’

अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में दिल्ली की बदहाली पर बीजेपी पर हमला बोला। फोटो सोर्स-ANI
Delhi News: दिल्ली में इस समय जो हालात हैं, उन्हें देखकर हर कोई परेशान है। इसी बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर बीजेपी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ एक साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है, जैसी लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी दिल्ली इस समय बदहाली के आंसू रो रही है।
केजरीवाल ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पूरे दिल्ली शहर में जलभराव है। कई इलाकों में भारी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां गंदगी न हो, हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जो सड़कें कभी दिल्ली की शान हुआ करती थीं, वे आज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गड्ढों और मलबे के कारण सड़कों पर चलना दूभर हो गया है।
केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने महज एक साल के कार्यकाल में दिल्ली को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। दिल्ली की जनता ने अपनी जिंदगी में कभी भी शहर की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की गलत नीतियों और लापरवाही की वजह से आज दिल्ली का यह हाल हुआ है कि मामूली बारिश में भी पूरा शहर डूब जाता है और लोगों का जीना मुहाल हो जाता है।
इस बयान के बाद दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। जलभराव, टूटी सड़कें और कचरे की समस्या ऐसी हैं जिससे दिल्ली का हर आम नागरिक रोज जूझ रहा है। केजरीवाल के इस बयान ने सीधे जनता के दर्द को छुआ है, क्योंकि जलभराव के कारण हर साल दिल्ली का ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।
अब देखना यह होगा कि केजरीवाल के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की बदहाली और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने वाली है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग