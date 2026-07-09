दिल्ली की बदहाली पर बरसे केजरीवाल: बोले-‘हर तरफ बाढ़ और कचरे के ढेर, BJP ने 1 साल में शहर को कर दिया बर्बाद’

Delhi News: दिल्ली में इस समय जो हालात हैं, उन्हें देखकर हर कोई परेशान है। इसी बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर बीजेपी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ एक साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है, जैसी लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी दिल्ली इस समय बदहाली के आंसू रो रही है।