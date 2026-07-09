अरविंद केजरीवाल की केंद्र से बड़ी मांग, बोले- तेल कंपनियों को हुआ 77000 करोड़ का फायदा, पेट्रोल तुरंत ₹82 किया जाए

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, इसलिए हमारे देश में भी पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। हमारे हिसाब से भारत में पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपये प्रति लीटर या उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपये प्रति लीटर में शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए, न कि E20 पेट्रोल। मैं बताता हूं कि हम इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे। कच्चे तेल की मौजूदा कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल है, अगर इसे मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपये में बदलें, तो कच्चे तेल की लागत लगभग 42 रुपये प्रति लीटर आती है।