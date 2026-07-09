अब आर-पार की जंग: 20 जुलाई को संसद घेरेंगे सोनम वांगचुक और CJP, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े

Cockroach Janata Party: देश में नीट (NEET) समेत कई बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर फूटने को तैयार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आंदोलन के 20वें दिन पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर बताया कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन, यानी 20 जुलाई को देश भर के छात्र, अभिभावक और आम नागरिक मिलकर जंतर-मंतर से संसद तक एक बड़ा शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे।