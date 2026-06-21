दिल्ली में CJP का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, दीपके ने लगाया शौचालयों की पानी सप्लाई काटने का आरोप

शनिवार को शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन धरने में बिहार से आए न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी, मुंबई के छात्र और कई नीट परीक्षार्थियों के दोस्त शामिल हुए। दिल्ली के एक 18 साल ते छात्र हुनर जैन ने बताया कि मेरी एक सहेली ने नीट के लिए पूरा साल ड्रॉप लिया था। मई में पेपर देने के बाद वह बहुत खुश थी, लेकिन पेपर लीक की खबर ने उसे तोड़ दिया। एक महीने से हम सब उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। इस धांधली के कारण छात्रों का परीक्षाओं से भरोसा उठ चुका है।' प्रशासनिक मुस्तैदी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जंतर-मंतर पर छात्रों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और आंदोलनकारी शिक्षा मंत्रालय से ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।