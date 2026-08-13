‘किसका इस्तीफा लोगे?’, सोसाइटी के पार्क में पहुंचे अभिजीत दीपके, PM मोदी का नाम लेते ही लोगों का फूटा गुस्सा

घटना से पहले अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली में इंडोर बैठक करने से रोका जा रहा है। अभिजीत दीपके के मुताबिक, उन्होंने बैठक के लिए कई जगह हॉल बुक करने की कोशिश की, लेकिन दबाव के कारण मना कर दिया गया। एक जगह रसीद कटने के बावजूद बाद में बुकिंग रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि हमें जगह देने वालों को उल्टा लटकाने की धमकियां दी जा रही हैं। इंडोर मीटिंग के लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी बीजेपी के डर से लोग हमें जगह नहीं दे रहे हैं।