दिल्ली में लूट की कहानी में छिपा था कत्ल का राज! पत्नी ने रची ऐसी साजिश कि पुलिस भी रह गई हैरान

South Delhi Murder Case: दक्षिण दिल्ली के रतिया मार्ग इलाके में 10 अगस्त की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पुलिस को भी कुछ देर के लिए उलझा दिया। घर के अंदर 55 वर्षीय मुन्ना लाल की लाश पड़ी थी। सामान बिखरा हुआ था और पहली नजर में पूरा मामला लूटपाट के बाद हत्या का लग रहा था। लेकिन पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा।