संसद में खिलौना बंदर लेकर उतरा विपक्ष, पवन खेड़ा के ‘56 इंच’ वाले नारे से गरमाई सियासत

लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ मानसून सत्र खत्म हो गया। लेकिन संसद के बाहर हुआ यह प्रदर्शन बताता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सदन की कार्यवाही भले ही थम गई हो, लेकिन संसद के आखिरी दिन के नारे, प्रदर्शन और एक खिलौना बंदर की तस्वीरें आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकती हैं।