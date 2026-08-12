Phuket Delhi Flight:एयर इंडिया फ्लाइट में क्या छिपा रहा था बड़ा राज? टर्बुलेंस की कहानी पर उठे सवाल

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में लैंडिंग के बाद मेंटेनेंस रिपोर्ट में गड़बड़ियां सामने आने के बावजूद एयर इंडिया ने इस घटना को कम करके दिखाया। एयर इंडिया ने घटना को लेकर जो बयान जारी किया, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में बड़ी खराबी का कोई जिक्र तक नहीं था। एयर इंडिया ने इसे सिर्फ ‘टर्बुलेंस’ से जुड़ी घटना करार दिया। एयर इंडिया ने बताया कि इस विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। इस घटना में 13 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को चोटें आईं । सूत्रों का कहना है कि जब प्लेन अचानक 300 फीट नीचे गिरा, तो पायलट अपनी सीट पर नहीं थे और को-पायलट प्लेन उड़ा रहे थे।