Justice Yashwant Varma Case Update: ‘जज को झूठे आरोपों के डर से काम नहीं करना चाहिए’, SC के सीनियर वकील ने क्या कुछ कहा?

जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में सदन के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में नकदी बरामदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है और जांच के दौरान सामने आए निष्कर्षों को दर्ज किया गया है। समिति ने मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध सामग्री की समीक्षा के बाद आरोपों को सही पाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ किसी तरह की साजिश रचे जाने के कोई सबूत जांच के दौरान नहीं मिले। समिति ने इस पहलू की भी जांच की थी कि क्या बरामदगी के पीछे किसी तरह की साजिश हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा साबित करने वाला कोई साक्ष्य सामने नहीं आया।