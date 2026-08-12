12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘एक हफ्ते में छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो करूंगा आमरण अनशन’, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का अल्टीमेटम

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर एक हफ्ते में छात्रों की तीन मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पर अनशन करेंगे।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rahul Yadav

Aug 12, 2026

Raghubar Das, Jharkhand, Ranchi, Student Protest, Birsa Munda Memorial, Hunger Strike Ultimatum,

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (फोटो - आईएएनएस)

Raghubar Das on Jharkhand Student Protest: झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि वे खुद आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, इसलिए वे छात्रों और युवाओं के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों की जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

बिरसा मुंडा स्मारक पर अनशन की चेतावनी

रघुवर दास ने राज्य सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस समय सीमा के भीतर छात्रों की मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वे खुद अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वे भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक स्थल पर बैठकर छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए।

विपक्ष के नाते जागरूक करना हमारा कर्तव्य

विपक्ष की भूमिका पर बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठकर सरकार की कमियों को उजागर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य में चाहे छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का हो या मजदूरों का, सरकार की मनमानी, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के खिलाफ जनता को जागरूक करना विपक्ष का नैतिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है।

युवाओं और अभिभावकों में भारी आक्रोश

राज्य के वर्तमान माहौल का जिक्र करते हुए रघुवर दास ने कहा कि आज सिर्फ छात्र ही परेशान नहीं हैं, बल्कि राज्य का हर अभिभावक दुखी है। पिछले 6 सालों से सरकार राज्य के भविष्य यानी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जनता और युवाओं के भीतर सरकार के प्रति भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

छात्रों की तीन मांगों को तुरंत मानने की अपील

रघुवर दास ने 10 मार्च को हुए ऐतिहासिक विधानसभा चलो मार्च का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरा देश झारखंड के युवाओं के इस विशाल प्रदर्शन का गवाह बना है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह बिना किसी देरी के छात्रों की मुख्य तीन मांगों को स्वीकार करे, ताकि युवाओं को उनका हक मिल सके और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे।

‘100 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की क्या हैसियत? यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा’, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Kangana Ranaut, Kangana Ranaut News, Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Sonia Gandhi, Sonia Gandhi News, Rahul Gandhi Opposition Leader, Kangana on Rahul Gandhi,

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 10:11 pm

Published on:

12 Aug 2026 10:11 pm

Hindi News / National News / ‘एक हफ्ते में छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो करूंगा आमरण अनशन’, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संसद गतिरोध पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- कांग्रेस मुद्दे से भटका रही है

President Nitin Nabin
राष्ट्रीय

Justice Yashwant Varma Case Update: ‘जज को झूठे आरोपों के डर से काम नहीं करना चाहिए’, SC के सीनियर वकील ने क्या कुछ कहा?

justice yashwant varma cash case update what senior sc lawyer say
राष्ट्रीय

Phuket Delhi Flight:एयर इंडिया फ्लाइट में क्या छिपा रहा था बड़ा राज? टर्बुलेंस की कहानी पर उठे सवाल

Air India Flight Incident
राष्ट्रीय

छात्रों पर AK-47 से फायरिंग पर सरकार को घेरेंगे तेजस्वी यादव, 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेगी RJD

RJD Leader Tejashwi yadav
पटना

मुंबई के घाटकोपर में भीषण भूस्खलन, 3 बच्चों समेत 7 की मौत; 4 घायल; CM फडणवीस ने दुख जताया

mumbai ghatkopar landslide 7 dead 4 injured
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.