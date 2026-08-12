‘एक हफ्ते में छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई तो करूंगा आमरण अनशन’, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का अल्टीमेटम

Raghubar Das on Jharkhand Student Protest: झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि वे खुद आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, इसलिए वे छात्रों और युवाओं के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों की जायज मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।