मुंबई के घाटकोपर में भीषण भूस्खलन, 3 बच्चों समेत 7 की मौत; 4 घायल; CM फडणवीस ने दुख जताया

बताया गया कि लगातार बारिश के कारण इलाके के पास मौजूद पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इसके साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा नीचे आ गया और गौसिया चाल में बने 2 से 3 कतारों वाले कई घर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की सूचना मिलने के बाद तत्काल राहत और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया।