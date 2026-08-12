Parliament Monsoon Session 2026: संसद में 20 जुलाई की घटना पर घमासान, अमित शाह के जवाब देने को तैयार होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल

झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने भी सरकार पर देर से प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में देश का कीमती समय और पैसा बर्बाद हुआ। हंगामे और वॉकआउट के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही। महुआ माजी ने कहा कि जब सदन का लगभग आखिरी दिन आ गया है और केवल आधा दिन बचा है, तब गृह मंत्री की ओर से जवाब देने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश पहले दिन से इस मुद्दे पर जवाब सुनना चाहता था तो इतनी देर क्यों की गई।