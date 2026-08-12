‘100 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की क्या हैसियत? यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा’, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनकी मां और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी कई चुनाव हार चुके हैं, फिर भी उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है।