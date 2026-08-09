Independence Day 2026: लाल किले की सुरक्षा में पहली बार ‘अभिज्ञान’ ऐप, 20 हजार जवान रहेंगे तैनात

Delhi Police Red Fort Security Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले और आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और NSG के 15-20 हजार जवान तैनात होंगे। पहली बार ‘अभिज्ञान’ ऐप, फेसियल रिकॉग्निशन, CCTV और बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे संदिग्धों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान में मदद मिलेगी।

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