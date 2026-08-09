PM Modi: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अपील- ‘तिरंगा हमारा गौरव, हर घर में फहराएं’

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारा तिरंगा हमारा गौरव है और हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा का स्रोत है।' उन्होंने लोगों से 'हर घर तिरंगा' आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के सामूहिक संकल्प को मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस साल अभियान की थीम 'वंदे मातरम' रखे जाने पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।