JPSC-JSSC Protest: सरकार ने मानी छात्रों की कई बड़ी मांगें, लेकिन CGL रद्द करने पर फंसा पेंच

झारखंड में JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। (फोटो- IANS)
JPSC-JSSC Protest: राज्य सरकार ने तीन दिनों तक चली बातचीत और विचार विमर्श के बाद रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। सरकार ने आपराधिक अनियमितताओं की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से कराने और वित्तीय अनियमितताओं वाले मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की औपचारिक सिफारिश करने का अहम फैसला लिया है। हालांकि, स्टेट गेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में मंत्रियों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बावजूद, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर गतिरोध बना हुआ है।
उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने 14वीं JPSC परीक्षा और 2023-25 की बैकलॉग भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए दो-तरफा रणनीति बताई।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि CID आपराधिक पहलुओं और अनियमितताओं की जांच करेगी। इसके अलावा, इन मामलों में अवैध वित्तीय लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं के सबूतों को देखते हुए राज्य सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच के लिए औपचारिक अनुरोध करेगी। आरोपियों पर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और 90 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
भविष्य में विवाद मुक्त भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधारों की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार, देश के प्रमुख शैक्षणिक और प्रबंधन संस्थानों IIT-ISM (धनबाद), IIM रांची और XLRI (जमशेदपुर) के विशेषज्ञों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह विशेषज्ञ समिति भर्ती परीक्षाओं के आयोजन, सुरक्षा मानकों और पारदर्शी प्रक्रियाओं के संबंध में सरकार को मार्गदर्शन और सुझाव देगी।
छात्र प्रतिनिधियों ने JSSC-CGL परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट किया कि JSSC-CGL परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी और यह मामला न्यायिक निगरानी में है। इसलिए, सरकार के पास एकतरफा रूप से परीक्षा रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके हैं और सफल उम्मीदवार अपनी भूमिकाओं में काम कर रहे हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि उसने उम्मीदवारों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, केवल 2 प्रतिशत मांगें ही कोर्ट के आदेशों और कानूनी बाधाओं के कारण पूरी नहीं की जा सकी हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने गतिरोध को खत्म करने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिशों में बहुत संवेदनशीलता और सद्भावना दिखाई है। सरकार ने विरोध कर रहे उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपना विरोध वापस लें और निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें।
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