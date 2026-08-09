JPSC-JSSC Protest: सरकार ने मानी छात्रों की कई बड़ी मांगें, लेकिन CGL रद्द करने पर फंसा पेंच

JPSC-JSSC Protest: राज्य सरकार ने तीन दिनों तक चली बातचीत और विचार विमर्श के बाद रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। सरकार ने आपराधिक अनियमितताओं की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से कराने और वित्तीय अनियमितताओं वाले मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की औपचारिक सिफारिश करने का अहम फैसला लिया है। हालांकि, स्टेट गेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में मंत्रियों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बावजूद, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर गतिरोध बना हुआ है।