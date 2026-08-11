JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन ने लिया हिंसक मोड़, विधायक जयराम महतो ने रांची पुलिस को बताया कायर

दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि सरकार छात्रों के अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करती है। छात्रों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद किया, यह कहते हुए कि उन्होंने पूरी स्थिति को संयम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभाला। सोरेन ने छात्रों से भी अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित न हों और इस मुद्दे को बातचीत तथा आपसी भरोसे के जरिए सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ें।