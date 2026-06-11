न बैनर, न हंगामा; किताबें और फूल लेकर जंतर-मंतर पर उतरी Gen Z की नई पीढ़ी

प्रदर्शन में शामिल छात्रों की कहानियां उनके संघर्ष और संकल्प को भी बयां कर रही थीं। दरअसल, फॉरेंसिक साइंस की छात्रा समीक्षा ने बताया कि उन्होंने नीट की तैयारी के लिए दिन-रात मेहनत की, कई बार 20-20 घंटे के लाइव स्टडी सेशन तक अटेंड किए। उनका कहना था कि छात्र इन परीक्षाओं के लिए अपनी जिंदगी के कई अहम साल दांव पर लगा देते हैं। समीक्षा ने बताया कि उनके माता-पिता इस प्रदर्शन में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी शिक्षा और भविष्य का सवाल है, इसके लिए मैं खुद लड़ सकती हूं। जंतर-मंतर पर किताबों, फूलों और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले इस अनोखे विरोध ने देशभर का ध्यान खींचा है। युवाओं का मानना है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शोर-शराबे की नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच और एकजुटता की जरूरत होती है।