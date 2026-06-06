CJP Protest: ‘कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे अभिजीत दीपके के लिए एयरपोर्ट पर लगे ‘काला हिट’ के नारे

देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party - CJP) का प्रदर्शन जारी है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी का फाउंडर अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा है। हालांकि लोगों ने दीपके को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका से दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपके जब बाहर निकला, तो कुछ लोगों ने उसके लिए 'काला हिट' के नारे लगाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉकरोच को मारने के लिए काला हिट स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है।