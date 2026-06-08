‘हिट मारने वाले गलतफहमी में हैं’, अवध ओझा ने CJP को दिया ज्ञान; बोले-100 लोग ही बैठें अनशन पर, बाकी घरों में लगाएं झंडा

6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन के बाद अवध ओझा ने पार्टी को अलग तरह की रणनीति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बड़ी भीड़ जुटाने के बजाय प्रतीकात्मक आंदोलन ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ओझा के मुताबिक, जंतर-मंतर पर केवल 100 प्रमुख लोग अनशन पर बैठें, जबकि देशभर के समर्थक अपने-अपने घरों पर कॉकरोच के निशान वाला झंडा लगाएं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में संख्या का महत्व सबसे ज्यादा होता है और यदि किसी शहर या जिले के बड़ी संख्या में घरों पर एक ही प्रतीक का झंडा दिखाई देने लगे, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों का ध्यान स्वतः उस ओर जाएगा। ओझा ने दावा किया कि ऐसी स्थिति में नेताओं पर जनता की भावना समझने और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ सकता है।