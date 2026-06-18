NEET Re Exam 2026: दिल्ली सरकार की अनोखी पहल, परीक्षा केंद्रों पर शिकंजी की व्यवस्था, बनेंगे स्पेशल कूलिंग जोन

हर साल लाखों अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने लाते हैं और उन्हें घंटों तक तेज धूप या गर्मी में बाहर इंतजार करना पड़ता है। अब तक लोग छांव के लिए पेड़, पार्क या आसपास के बाजारों में भटकते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए अब परीक्षा केंद्रों के बाहर ही आरामदायक प्रतीक्षा स्थल बनाए जा रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर के निर्देश पर तैयार हो रहे इन कूलिंग जोन में बैठने की उचित जगह, साफ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और फर्स्ट एड जैसी तमाम सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध रहेंगी।



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