NEET UG 2026 Re Exam: नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड नहीं हो रहा डाउनलोड, इन आसान तरीकों से करें चेक

NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर बताया है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अब तक करीब चार लाख स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि एजेंसी को इस बात की जानकारी है कि कुछ स्टूडेंट्स को सर्वर डाउन होने और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। NTA की तकनीकी टीम इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रही है। एजेंसी ने स्टूडेंट्स को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सभी पात्र उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बिना किसी परेशानी के डाउनलोड कर सकेंगे।