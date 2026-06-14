NEET UG 2026 Re Exam के एडमिट कार्ड हुए जारी, इस लिंक से सीधे करें डाउनलोड

नीट यूजी 2026 की यह परीक्षा पेन और पेपर मोड के जरिए एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 और 45 प्रश्न होंगे जबकि बायोलॉजी से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा को पूरा करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। वहीं दिव्यांग कैंडिडेट्स को एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा चाहे वे स्क्राइब का इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं। कैंडिडेट्स अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं।