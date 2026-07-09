‘हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी के खाते में 440 करोड़’, ED के एक्शन पर शाहनवाज हुसैन का ममता बनर्जी पर तंज

इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा दर्जा देने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस देश में 'पसमांदा' मुस्लिम समुदायों को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला है। इसी तरह, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण मिला है। वैसे भी, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, तमिलनाडु सरकार धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।