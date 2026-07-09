देश भर के 61 IAS-IPS अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, किसे कहां भेजा गया?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह रिशफल प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। लंबे समय से कुछ जगहों पर अधिकारी तैनात थे, अब अनुभवी हाथों को जहां जरूरत है वहां भेजा जा रहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इससे यूनियन टेरिटरीज में विकास के काम तेज होंगे और कानून व्यवस्था भी बेहतर रहेगी।