रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब बना इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम, पुरानी दिल्ली की बदलेगी तस्वीर

सरकार का डेवलपमेंट प्लान सिर्फ चांदनी चौक तक ही सीमित नहीं है। ऐतिहासिक टाउन हॉल को भी नए रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यह लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। इसके लिए चांदनी चौक की तरफ से नया एंट्री और एग्जिट बनाया जाएगा। वहीं यमुना बाजार के हनुमान मंदिर और उसके पीछे के इलाके को भी सुंदर बनाने की योजना है। इसके अलावा जामा मस्जिद के आसपास का इलाका और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग को भी सुधारा जाएगा। साथ ही इन सभी कामों में इतिहास और विरासत से जुड़े विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी।