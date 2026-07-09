Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-NCR पर बारिश का रेड अलर्ट! अगले 24 घंटे भारी, 200 मिमी तक बरसेंगे बादल

मॉनसून सिस्टम पर नजर रखने वाले मौसम विशेषज्ञों ने गुरुवार सुबह चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि कम दबाव का क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) दिल्ली-एनसीआर के पश्चिमी हिस्से के पास सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगले 12 घंटे सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर रुक-रुक कर तेज बारिश होने की भी आशंका है।