Delhi Laxmi Yojana: रक्षाबंधन पर लॉन्च होगी योजना, जानें किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये और कैसे करें अप्लाई?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं को कहीं दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखने की तैयारी में है। इसके लिए एक खास पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द शुरू किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल लगभग तैयार है और पात्रता से जुड़े अंतिम नियम अपडेट होते ही इसे लाइव कर दिया जाएगा। इसके बाद महिलाएं योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी, दिल्ली में रहने का प्रमाण और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा।