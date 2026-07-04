दिल्ली सरकार ने खत्म किया ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑफिस टाइमिंग में भी हुआ बदलाव

Delhi government withdraws WFH: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम (WFH) नीति को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। इस कदम को राजधानी में सामान्य प्रशासनिक कामकाज को फिर से पहले की तरह सुचारु बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को अब तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से बताया गया है कि इस संबंध में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।