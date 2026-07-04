केंद्र सरकार ने UAPA के तहत लिया बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में जैश और लश्कर के 23 गुर्गों को घोषित किया आतंकी

गृह मंत्रालय की लिस्ट में कई कुख्यात आतंकियों के नाम शामिल हैं, जिन पर पहले से ही भारत में बड़े आतंकी हमलों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। इनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम प्रमुख हैं। इन सभी पर साल 2016 में नगरोटा सेना शिविर पर हुए हमले और 2022 में जम्मू के सुंजवां क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हुए हमले से जुड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को आतंकी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है।