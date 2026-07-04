‘बच्चों के खून से नहीं बन सकता मंत्री जी के जन्मदिन का केक’ महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा तंज

महुआ मोइत्रा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'ये बेशर्म लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। इन्हें अपने आसपास हो रही घटनाओं का अंदाजा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, 'उसका जन्मदिन का केक हमारे बच्चों के खून से नहीं पकाया जा सकता। उन्हें आपको किसी भी नाम या पहचान से बांटने मत दीजिए। आपकी एकमात्र पहचान 'हिंदुस्तानी' है। हिम्मत मत हारिए। अपने उद्देश्य और सिद्धांतों पर अडिग रहिए। जय हिंद।'