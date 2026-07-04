Tarot Weekly Horoscope 5-11 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत इन 6 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स?

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अनियमित दिनचर्या आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खानपान और आराम पर ध्यान दें। यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा क्योंकि कई काम आपकी योजना के अनुसार पूरे नहीं होंगे। कार्यक्षेत्र में रुकावट आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बजाय संयम बनाए रखें। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, ऐसे में किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। अपने शौक पूरे करने के लिए यह सप्ताह उचित है, इससे मानसिक शांति मिलेगी। मित्रों से मदद मिल सकती है। खुद को सकारात्मक विचारों से घेरें, इससे कठिन समय भी आसानी से निकल जाएगा।