Rajyog in July 2026 Rashifal: जुलाई में बन रहे 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिल सकते हैं धन लाभ के संकेत

Rajyog in July 2026 Rashifal : जुलाई में किन राशियों को मिल सकता है लाभ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Rajyog in July 2026, Lucky Zodiac Signs July 2026:जुलाई 2026 में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग बना रही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार साल 2026 का यह सातवां महीना आम महीनों जैसा नहीं होने वाला है। इस बार अंतरिक्ष में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे तीन शक्तिशाली राजयोगों (Gajakesari Rajyog, Bhadra Rajyog, Hans Rajyog) के साथ-साथ दो अन्य दुर्लभ योगों का महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, ग्रहों का यह अनूठा ताना-बाना कुछ खास राशि वाले जातकों के जीवन में तरक्की और आर्थिक अवसरों के मजबूत संकेत मिल रहे हैं।
इस महीने देवगुरु बृहस्पति और बुद्धि के दाता बुध अपनी चाल से महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।। ज्योतिष शास्त्र में राजयोगों को राजा जैसा जीवन देने वाला माना गया है। इस बार जुलाई की शुरुआत से ही इन योगों का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और व्यापारियों को दोगुना मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
देवगुरु बृहस्पति की विशेष स्थिति के कारण यह योग बन रहा है। गुरु को सुख, सौभाग्य और धन का कारक माना जाता है। ऐसे में यह योग शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलाएगा।
आगामी 7 जुलाई को बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे 'भद्र महापुरुष राजयोग' का निर्माण होगा। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।
जब चंद्रमा और गुरु की युति होगी, तब यह राजयोग सक्रिय होगा। इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अटका हुआ धन वापस मिल सकती है।
20 जुलाई को गुरु और वरुण (नेपच्यून) एक दुर्लभ कोण में होंगे। सालों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स अचानक गति पकड़ लेंगे।
महीने के पहले ही दिन सूर्य और अरुण (युरेनस) की जुगलबंदी से यह योग बना है, जो आर्थिक तंगी से बड़ी राहत देगा।
|राशि
|मिलने वाला मुख्य लाभ
|आर्थिक स्थिति
|वृषभ (Taurus)
|रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी।
|पहले से काफी मजबूत और स्थिर।
|कर्क (Cancer)
|छात्रों को परीक्षा में बड़ी सफलता, पुराना निवेश भुनाएंगे।
|धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।
|तुला (Libra)
|कुंवारों के शहनाई बजने के योग, मानसिक शांति मिलेगी।
|करियर में तेज रफ्तार से ग्रोथ।
|वृश्चिक (Scorpio)
|दफ्तर में बॉस से तारीफ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
|डूबा हुआ पैसा वापस आने के संकेत।
|धनु (Sagittarius)
|बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा मुनाफा, सामाजिक मान-सम्मान।
|आय के स्रोतों में भारी बढ़ोतरी।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब भी गुरु और बुध जैसे बड़े ग्रह अपनी उच्च या स्वराशि में आकर राजयोग बनाते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलता है। बाजार में तेजी आती है और तकनीकी क्षेत्रों में नए आविष्कार होते हैं। इस बार जुलाई 2026 का यह महीना कई दशकों बाद ऐसा संयोग लेकर आया है, जहां पांच राशियों को एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। अगर आप भी इन राशियों में से हैं, तो आलस्य छोड़कर अवसरों का पूरा फायदा उठाएं।
Disclaimer: यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रह-गोचर के पारंपरिक विश्लेषण पर आधारित है। इसके परिणाम व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली और अन्य ज्योतिषीय कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग