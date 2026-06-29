Shukra Gochar Rashifal 2026 : शुक्र का मघा नक्षत्र में गोचर: इन 4 राशियों को 11 दिनों तक धन लाभ और करियर में मिल सकते हैं शुभ संकेत

Venus in Magha Nakshatra: 4 जुलाई 2026 से शुक्र (Shukra Gochar 2026) मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 16 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ राशियों को धन, करियर और संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना स्थान या नक्षत्र बदलता है, तो उसका सीधा असर मानव जीवन और देश-दुनिया पर पड़ता है। इस बार धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम के देवता शुक्र अपनी चाल बदलने जा रहे हैं।