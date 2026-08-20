Raksha Bandhan 2026: सुकर्मा योग और शतभिषा नक्षत्र के महासंयोग में सजेगी भाई की कलाई

Raksha Bandhan Tithi: भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक माना जाने वाला रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2026) का पावन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि राखी बांधने के समय अशुभ माने जाने वाले 'भद्रा काल' का कोई साया नहीं रहेगा। भद्रा मुक्त दिन होने के कारण बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने और उनकी सुख-समृद्धि व लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूरे दिन का शुभ समय मिलेगा।