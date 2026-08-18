Malayalam New Year 2026: चिंगम से शुरू हुआ मलयाली समाज का नया साल, जानें ओणम से क्या है खास कनेक्शन

ओणम का त्योहार राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा महाबली साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पाताल लोक से धरती पर आते हैं। केरल के लोग इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन ओणम सद्या का आयोजन कराया जाता है। ओणम सद्या एक पारंपरिक भोज है जिसमें केले के पत्ते पर 26 से अधिक प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। यह एकता और समानता का संदेश देता है क्योंकि इसे परिवार और समाज के सभी लोग मिलकर खाते हैं।