महाकाल के शिखर पर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, 365 दिनों में केवल 24 घंटे कर सकते हैं दर्शन

nagchandreshwar ujjain : उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के शिखर पर एक और मंदिर है जोकि वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। इसे नागचंद्रेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस विख्यात मंदिर के पट केवल नागपंचमी के मौके पर 24 घंटों के लिए खोले जाते हैं। मंदिर की यह पंरपरा नागराज तक्षक से जुड़ी है। मान्यता है कि उनकी साधना में खलल न पड़े, इसलिए साल के 364 दिनों तक मंदिर को बंद रखा जाता है। इस प्रकार नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए साल के 365 दिनों में केवल एक दिन ही मिलता है। इस सुविधा का लाभ उठाने नागपंचमी के मौके पर उज्जैन में देश-विदेश से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। माना जाता है कि नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष कट जाता है।