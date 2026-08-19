जिंदगी के सभी दुख-दर्द दूर कर सकता है विष्णुजी का सरल स्तोत्र, कम होंगे कष्ट

vishnu sahasranama stotra : किसी का भी जीवन कभी भी सहज नहीं रहा है। हर समय कोई न कोई समस्या या परेशानी आती रहती है। वैसे तो हर युग में लोग दुख-दर्द से बेहाल होते रहे हैं लेकिन वर्तमान माहौल में जिंदगी बेहद कष्टमय हो गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होकर दुखी रहता है। हालांकि जहां समस्या है वहां समाधान भी है। सनातन धर्म में लोगों के दुख दर्द कम करने के लिए ईश आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष ग्रंथों में इसके लिए विष्णुजी की विधिविधान से पूजा करने की बात कही गई है। विशेषकर गुरुवार और एकादशी पर विष्णुसहस्त्रनाम का पाठ करने से सुख प्राप्त होने लगते हैं।