Sawan Special: 200 फीट गहरी गुफा में विराजे शिव, पत्थर पर उभरती छवि, सिर्फ 5 मिनट तक पड़ती है सूर्य की रौशनी

पहाड़ी के भीतर करीब 200 फीट गहराई में स्थित इस प्राचीन शिवलिंग पर दिनभर में महज कुछ मिनट के लिए सूर्य की किरणें पहुंचती है। सूर्य की रोशनी पड़ते ही गुफा में शिवलिंग और उसकी छाया का अनोखा दृश्य दिखाई देता है। बताया जाता है कि गुफा के भीतर दोपहर तक काफी अंधेरा रहता है। शाम करीब 4.50 बजे सूर्य की किरणें गुफा के प्राकृतिक रास्ते से होकर सीधे शिवलिंग तक पहुंचती है। कुछ ही देर के इस नजारे में शिवलिंग की परछाई पीछे की चट्टान पर स्पष्ट दिखाई देती है। रोशनी और छाया के इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों में कौतूहल और श्रद्धा का भाव नजर आता है।