धन-संपत्ति के लिए श्रेष्ठ हो सकता है 31 अक्टूबर तक का समय, मान- सम्मान का भी योग

Guru Uday 2026: नवग्रहों में बृहस्पति को ज्ञान और धर्म के साथ संतान, धन व वैभव का कारक भी माना जाता है। वे देवगुरु कहे जाते हैं। बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली में उनकी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, गुरु की महादशा में जातक को सुख जरूर प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति 14 अगस्त को अपनी उच्च राशि कर्क में उदित हो चुके हैं। गुरु के अस्त रहने के कारण उनके शुभ प्रभाव क्षीण हो गए थे लेकिन अब उनके उदय होने से स्थिति बदल गई है। गुरु ग्रह के अस्त अवस्था से निकलने न केवल कुछ राशियों के लोगों के जीवन से आर्थिक संकट और तनाव समाप्त हो गया है बल्कि इससे एक महा-संयोग भी बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि में स्थित बृहस्पति से धन दौलत के साथ मान सम्मान भी मिलने का महायोग बन रहा है।